Подведены итоги конкурса "Профстажировки 2.0" в 2020 году

В уходящем году на конкурс "Профстажировки 2.0" подано 15,8 тысячи заявок. Победителями стали более тысячи участников. Об этогах конкурса рассказал генеральный директор АНО "Россия – страна возможностей" Алексей Комиссаров.



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