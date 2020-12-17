Сотрудница Минкультуры пожаловалась на угрозы

Вечером 16 декабря в полицию с заявлением о поступающих угрозах обратилась начальница одного из отделов Министерства культуры России, передает "Царьград". Она рассказала, что ранее ей под дверь подбросили траурный крест, на котором были нанесены ее имя, отчество и фамилия, а также дата смерти – 1 января 2021 года. В комплект к этому надгробию шел траурный венок и табличка с пожеланием удачи в новом рабочем году. Место происшествия осмотрела полиция.