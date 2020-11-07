Уникальный передвижной музей "Поезд Победы" прибыл в Курск

Уже ставший знаменитым музей на колёсах продолжает свое путешествие по стране. Накануне он посетил город-герой Тулу, а затем отправился на юг России.

В субботу "Поезд Победы" совершил новую остановку – в городе воинской славы Курске. Там его встретил заместитель губернатора Курской области Юрий Князев.

Кзязев лично осмотрел восемь вагонов поезда, в каждом из которых – своя инсталляция, созданная с помощью передовых иммерсивных технологий. Они обеспечивают посетителям музея эффект полного погружения и ощутить себя героем происходивших событий. Экспозиции в начале поезда соответствуют первым дням Великой Отечественной войны, а в конце – соответственно, её победному завершению.

Политик признался, что авторам проекта удалось превзойти все его ожидания. Особые впечатления у него вызвало оснащение "Поезда Победы": Юрий Князев обратил внимание, что в нём есть интерактивные сенсорные столы, десятки проекторов и множество видеостен. Такое есть не в каждом обычном музее.

"Каждый вагон – как отдельный тематический эпизод той далекой, но очень близкой войны. Настоящее погружение в прошлое", – сказал политик.

Но пока поезд, к сожалению, могут посетить лишь организованные экскурсионные группы из числа молодёжных, ветеранских и общественных организаций. Всему виной – пандемия коронавируса в России. Но организаторы проекта обещают, что когда она закончится, музей обязательно вернётся.

Авторами проекта являются представители историко-художественной группы из Санкт-Петербурга "Невский баталист". Организаторами его тура выступают Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, ОАО "Российские железные дороги" и общественная организация "Волонтеры Победы".