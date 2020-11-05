Подмосковные врачи вернули 83-летней бабушке возможность ходить

Врачи Люберецкой областной больницы вернули 83-летней пациентке с переломом бедра возможность ходить. При этом у женщины был установлен протез коленного сустава.

После обследования специалисты сразу же приняли решение о необходимости хирургической операции. Они соединили части поврежденных костей с помощью особой пластины, что было особенно сложно, поскольку кости в месте перелома были очень хрупкими. Тем не менее, операция прошла успешно и бабушке стало лучше уже на второй день пребывания в больнице, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".