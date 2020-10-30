В России запретили курение кальянов в кафе

В России с пятницы начали действовать изменения в законе "Об охране здоровья граждан от воздействия табачного дыма и последствий потребления табака". Они предусматривают запрет на курение кальянов с содержанием никотина в ресторанах и заведениях общественного питания.
За нарушение закона физическим лицам может быть выписан штраф от 500 до 1500 рублей, индивидуальным предпринимателям – до 40 тысяч рублей, а юридическим лицам – до 90 тысяч рублей. Кроме того, в поправках также имеется запрет на продажу несовершеннолетним продукции с содержанием никотина свыше 20 миллиграмм на миллилитр, сообщает "Москва 24".
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