Свердловскому чиновнику грозит тюрьма за убийство животного

Постоянного представителя Свердловской области в Москве Александра Овчарова подозревают в незаконной охоте на территории Раменского района Московской области. Полицейские считают, что чиновник вместе со своим другом убили косулю на территории охотничьего хозяйства, сообщает Ura.ru.

С заявлением о браконьерстве к правоохранителям обратился лесничий. Егери поймали Овчарова и его знакомого Леонида Петухова во время охоты. Спустя некоторое время в хозяйстве была обнаружена туша косули. В настоящее время стражи порядка проводят проверку в отношении мужчин. Если их вина будет доказана, они могут отправиться в тюрьму на срок до двух лет.