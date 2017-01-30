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Значение имени Антон

Антон Макарский. Фото: GLOBAL LOOK press\Anatoly Lomohov
Популярное в России мужское имя Антон в переводе с древнегреческого означает "вступающий в бой", "состязающийся в силе". По другой версии, оно произошло от древнеримского родового имени Антоний.
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Издавна на Руси 30 января отмечают день Антона-перезимника. Из глубины веков к нам пришли пословицы: "Перезимник оттеплит, а потом обманет – все морозом станет", "Обманет Антон со всех сторон".

У христиан особо почитается преподобный Антоний Великий. В католической церкви он является покровителем монахов и домашних животных.

Несмотря на то, что по характеру ребенок по имени Антон больше похож на мать, в детстве опорой для него является авторитет отца. Впрочем, к обоим родителям мальчик относится с неизменными любовью и уважением. Антоша – очаровательный малыш. Он моментально располагает к себе окружающих, и это качество остается с ним на всю жизнь.

Антон Привольнов. Фото: GLOBAL LOOK press

 В школьные годы Антон не блещет успехами в учебе, предпочитая не выделяться из общей массы сверстников. Однако, став студентом, он преображается буквально на глазах. Антон много и усердно занимается по всем дисциплинам, успешно сдает зачеты и экзамены. 

Антон постоянно ищет чью-то дружбу. Он наблюдает за окружающими, анализирует их действия и делает выводы. Предпочитает следовать за другими – если друг Антона увлечется каким-то видом спорта, Антон почти наверняка присоединится к его занятиям. И в вуз он тоже часто поступает "за компанию".

Антон не боится работы, он с готовностью берется за любое дело и ловко с ним справляется. При этом он не ввязывается в авантюры и сомнительные предприятия, предпочитая подождать, пока ситуация предельно не прояснится. Этот мужчина способен к самопожертвованию, хотя порой ему не хватает уверенности в своих силах.

Несмотря на то, что Антон Макарский по образованию драматический актер, широко известен публике он стал после того, как получил роль в мюзикле. По его словам, это было делом случая.  После службы в армии молодой актер пришел на кастинг в новую музыкальную постановку под названием "Метро". Макарский тут же был взят в проект.

Антон Макарский. Фото: GLOBAL LOOK press

Сейчас Антон Макарский признается. что участие в "Метро" стало для него судьбоносным. Именно во время работы над этим спектаклем артист познакомился со своей коллегой и будущей женой Викторией Морозовой.

 

Несмотря на огромную популярность всех мюзиклов с участием Макарского, о своих вокальных артист отзывается скептически. Он не считает себя певцом, а наоборот, остается драматическим актером и рад, что окончил именно Щукинское училище. Антон убежден, что для любого персонажа главное не как петь, а о чем.

Антон профессионал в своем деле. Он добивается выдающихся результатов во всем, за что берется. Среди обладателей этого имени немало талантливых ученых, выдающихся спортсменов, врачей, писателей.

Портрет Антона Чехова кисти Осипа Браза. Фото: общественное достояние

В денежных вопросах Антон проявляет экономность и бережливость. Между тем ему следует быть решительнее.

На протяжении всей жизни судьба будет дарить Антону невероятные возможности. Однако из-за чрезмерной осторожности он рискует упустить много выгодных шансов.

Антон Силуанов. Фото: GLOBAL LOOK press

Мужчины по имени Антон чаще всего интроверты. Такие люди предпочитают замыкаться в своей скорлупе. Друзьям и близким следует с этим считаться.

Антон обладает глубоким , склонным к синтезу мышлением и хорошей, цепкой памятью. У него также прекрасно развита интуиция. Порой он прислушивается к ней даже больше, чем нужно, полностью завися от нее.

Антон Табаков. Фото: vk.com/Anatoly Lomohov

Такой мужчина отличается крепким здоровьем. Антон невероятно вынослив и практически не устает. Тем не менее, для поддержания хорошей физической формы ему жизненно необходим свежий воздух и регулярный сон.

Антон Сихарулидзе. Фото: GLOBAL LOOK press\Andrey Chepakin

В отношениях с женщинами Антон импульсивен. Его не назовешь образцовым семьянином – он не любит сидеть дома, к тому же чрезмерно влюбчив.

Этот эмоциональный мужчина периодически усложняет себе жизнь любовными приключениями. Его привлекают обаятельные женщины с шармом и большим сексуальным опытом.

Антон Привольнов. Фото: GLOBAL LOOK press

Антон всю жизнь стремится к идеальной любви. Он быстро влюбляется, но затем, словно одумавшись, остывает. Долгожданной гармонии в в сексуальной жизни обладатель имени Антон зачастую достигает уже в зрелом возрасте. 

Антон Ельчин. Фото: GLOBAL LOOK press

К выбору жены Антон относится очень серьезно, обдуманно. Для него покой и гармония в семье превыше всего. Несмотря на то, что порой чувства у Антона берут верх над рассудком, присущие ему доброта и покладистость позволяют избегать серьезных конфликтов.

Несмотря на то, что известному радио– и телеведущему Антону Комолову упорно приписывали романы с его коллегами по эфиру, он счастлив в браке со своей женой Владленой. По словам шоумена, избранница привлекла его не только красивой внешностью и женственностью, но и тонкой душой.

Антон Комолов. Фото: vk.com/antonkomolov

Молодые люди познакомились во время отдыха на море. Курортный роман развивался стремительно. Однако после отпуска отношения пары не закончились. Напротив, они укрепились и переросли в супружеский союз. 

Несколько лет Антон и Владлена прожили в гражданском браке. Но затем они решили узаконить отношения – хотя бы для того, чтобы избежать бюрократических сложностей с регистрацией детей.

По мнению астрологов, счастье в браке ждет Антона с Валерией, Екатериной, Ириной, Мариной, Ульяной. Сложности в отношения могут возникнуть с Галиной, Евгенией, Зинаидой, Зоей, Ларисой, Оксаной, Светланой.

30 января 2017, 13:21

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