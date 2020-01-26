День колдунов: названа жуткая опасность 28 января

История святого

Павел Фивейский, которого верующие еще называют Пустынником, родился в городе Фивы. Он рано осиротел, а после смерти родителей был вынужден бежать из города, спасаясь от черных помыслов своего корыстолюбивого родственника, захотевшего заполучить наследство.

Отшельник поселился в пещере у подножия горы и прожил в ней в неустанных молитвах Богу 91 год. Питался он финиками и хлебом, которые ему приносил ворон, а от холода и зноя прикрывался пальмовыми листьями.

Незадолго до смерти Пустынника к нему в скит пришел святой Антоний и остался с монахом вплоть до его смерти. Святой умер во время молитвы в возрасте 113 лет. Несмотря на то, что основателем отшельнического монашества считается Антоний Великий, первым монахом-отшельником признают именно Павла Фивейского.

Павлов день, Отдание или День колдунов: чего надо бояться 28 января

Народный календарь наделил Павлов день другим именем и новым смыслом. Народ называл 28 января Днем колдунов. Люди верили, что в это время колдуны и колдуньи могли передать ученикам свои знания и силы.

При этом народ справедливо полагал, что старый злодей достаточно накуражился за свою жизнь, да и научился осторожности, а вот молодому, только что получившему могущество, ученику непременно захочется проверить что-нибудь на практике. Поэтому от 28 января наши предки ждали беды.

Что именно могло стать угрозой, считали люди, зависело лишь от воли каждого конкретного колдуна, мага и чернокнижника или ведьмы. А бороться с их злой волей народ старался как мог.

В арсенал входили одобренные церковью методы частые молитвы и просьбы о заступничестве. Не чурались люди и близких к языческим обрядам ритуалов, вроде стука по дереву, плевков через плечо и других действий, которые, как верили в народе, помогают в борьбе с нечистой силой.

Приметы на 28 января

А вот занимаясь прогнозированием погоды на будущее крестьяне вновь забывали о страшных колдунах и обращались к церковному календарю. "Павел день прибавил", – констатировали наши предки тот факт, что зима начинает идти на убыль, а световой день успел заметно увеличиться и в дальнейшем это будет становиться все заметнее.

Если 28 января погода была ясной, то стоит ждать сухое и жаркое лето. Ветер обещал холодный летний сезон, а снег на на Павла оборачивался летним дождем. Наиболее хорошее с точки зрения земледельца лето, верили люди, ждало их если погода была спокойной и пасмурной.

Именины 28 января