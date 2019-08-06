Названы самые любимые сладости жителей России

Россияне активно употребляют сладости, несмотря на их дороговизну и способность "одаривать" лишними килограммами. По данным исследования, особенно популярны мучные изделия, в частности печенье. Его цена не изменилась по сравнению с прошлым годом – средняя стоимость составляет 150 рублей за килограмм, зато спрос увеличился на 4%. На первом месте также оказались вафли и излюбленное лакомство наших сограждан – пряники.
Вторую строчку заняли шоколадные конфеты, пишет НСН. Их средняя цена осталась неизменной – 595 рублей, а вот продажи возросли на 3%. На третьей позиции расположились сахарные изделия. Реже жители России берут с прилавков шоколадную пасту. Пятое место досталось кондитерским изделиям. Цена на торты выросла на 5% – средняя стоимость составляет 398 рублей за килограмм. При проведении анализа были задействованы 14,5 миллиарда кассовых чеков.
Кстати, согласно итогам исследования, проведенного в конце июля, самыми привлекательными для магазинных воров стали вовсе не сладости, которые расположились в этом списке на третьем месте. Лидерами были признаны сыры и колбасы. Чуть менее интересным для любителей чужого стал кофе.
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