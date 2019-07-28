Умер известный телеведущий

Стало известно о смерти известного телеведущего и историка Владимира Кара-Мурза-старшего. Он стоял у истоков НТВ, обладал множеством премий. О кончине журналиста на своей странице в Twitter сообщил его сын Владимир Кара-Мурза-младший.
Он написал, что отце ушел из жизни в 8 утра, в день своих именин, и пообещал позднее сообщить о дате и месте прощания. Кара-Мурза-старший известен по программе "Итоги", где работал корреспондентом, а затем стал вести собственное телешоу "Сегодня в полночь". О причинах смерти не сообщается.
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