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Общество

Умер известный телеведущий

прочитано 285 раз

Стало известно о смерти известного телеведущего и историка Владимира Кара-Мурза-старшего. Он стоял у истоков НТВ, обладал множеством премий. О кончине журналиста на своей странице в Twitter сообщил его сын Владимир Кара-Мурза-младший.

Он написал, что отце ушел из жизни в 8 утра, в день своих именин, и пообещал позднее сообщить о дате и месте прощания. Кара-Мурза-старший известен по программе "Итоги", где работал корреспондентом, а затем стал вести собственное телешоу "Сегодня в полночь". О причинах смерти не сообщается. 

28 июля 2019, 12:43

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Вот ещё один не дотянул до 60.
Блин какое то роковое число 59. Страшно.
1

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