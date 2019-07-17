Известный композитор найден мертвым

Российский композитор Игорь Извеков был найден мертвым в квартире на северо-востоке Москвы. По словам сестры музыканта, он скончался от инфаркта. Прощание состоится 18 июля в 14:30 в крематории Митинского кладбища, передает телеканал "360".
СМИ писали о том, что при первичном осмотре медики обнаружили на теле музыканта гематомы. Соседи рассказали, что в последнее время он злоупотреблял спиртными напитками.
Игорь Извеков был композитором и педагогом. Он работал в качестве звукорежиссера-реставратора над антологией Николая Караченцова. Был награжден медалями "В память 850-летия Москвы" и "Лауреат ВВЦ", сообщает НСН.
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