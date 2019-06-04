"Четыре лапы" собирают друзей

Меньше недели осталось до события, одновременно веселого и милого. В ближайшее воскресенье, девятого июня, сеть зоомагазинов "Четыре лапы" проведет в парке Сокольники фестиваль, посвященный домашним животным. Вход свободный!



Фестиваль "Четыре лапы" начнётся в Сокольниках в 11 утра и продлится до самого позднего вечера. Организаторы обещают гостям – питомцам и их хозяевам – более полусотни тематических площадок и массу других развлечений.

Собакам в парке будет самое раздолье. Они смогут поучаствовать в параде питомцев, сыграть во фрисби и мини-футбол, поплавать в бассейне и заняться аджилити. Последнее – это новый вид собачьего спорта, зародившийся во второй половине прошлого века. Его не только покажут на фестивале, но и расскажут о нем массу интересного.

Владельцы питомцев тоже не заскучают. В их распоряжении гастромаркет с блюдами, представляющими самые разные кухни, встречи с известными блогерами – в их числе Анна Левадная, Viki Show, Anny Magic и многие другие. Подрастающее поколение определенно порадуется студиям аквагрима, фотозонам, детским площадкам. Не обойдется и без танцпола, где группа ARTIK&ASTI прокрутит самые актуальные хиты.

Кроме развлечений фестиваль "Четыре лапы" предложит много познавательного.

Здесь состоятся мастер-классы и пройдет лекторий, в рамках которого выступят известные зоо-эксперты Виталий Орлов и Кирилл Скачков.

Обещают, что их доклады будут интерактивными – слушатели смогут задать специалистам вопросы.

Пришли без питомца? Организаторы предоставят возможность уйти с ним. В рамках фестиваля пройдет выставка "Добролап", где можно взять собаку из приюта или просто помочь бездомным животным.

Все участники Фестиваля окажутся в центре событий увлекательного квеста. Главный приз – поездка в Париж!

На пути к главному призу построй маршрут, играй, отдыхай и пробуй свои силы в соревнованиях с питомцем, обязательно перекуси и загляни на блогер-шоу. Зарегистрируйся, чтобы получить Паспорт участника и включайся – на главной сцене в тот же день будет объявлен счастливый обладатель путевки.

Кстати, синоптики обещают, что девятого июня будет очень теплый и ясный день. Самая подходящая погода для проведения фестиваля.