"Четыре лапы" собирают друзей
Фестиваль "Четыре лапы" начнётся в Сокольниках в 11 утра и продлится до самого позднего вечера. Организаторы обещают гостям – питомцам и их хозяевам – более полусотни тематических площадок и массу других развлечений.
Собакам в парке будет самое раздолье. Они смогут поучаствовать в параде питомцев, сыграть во фрисби и мини-футбол, поплавать в бассейне и заняться аджилити. Последнее – это новый вид собачьего спорта, зародившийся во второй половине прошлого века. Его не только покажут на фестивале, но и расскажут о нем массу интересного.
Владельцы питомцев тоже не заскучают. В их распоряжении гастромаркет с блюдами, представляющими самые разные кухни, встречи с известными блогерами – в их числе Анна Левадная, Viki Show, Anny Magic и многие другие. Подрастающее поколение определенно порадуется студиям аквагрима, фотозонам, детским площадкам. Не обойдется и без танцпола, где группа ARTIK&ASTI прокрутит самые актуальные хиты.
Кроме развлечений фестиваль "Четыре лапы" предложит много познавательного.
Здесь состоятся мастер-классы и пройдет лекторий, в рамках которого выступят известные зоо-эксперты Виталий Орлов и Кирилл Скачков.
Обещают, что их доклады будут интерактивными – слушатели смогут задать специалистам вопросы.
Пришли без питомца? Организаторы предоставят возможность уйти с ним. В рамках фестиваля пройдет выставка "Добролап", где можно взять собаку из приюта или просто помочь бездомным животным.
Все участники Фестиваля окажутся в центре событий увлекательного квеста. Главный приз – поездка в Париж!
На пути к главному призу построй маршрут, играй, отдыхай и пробуй свои силы в соревнованиях с питомцем, обязательно перекуси и загляни на блогер-шоу. Зарегистрируйся, чтобы получить Паспорт участника и включайся – на главной сцене в тот же день будет объявлен счастливый обладатель путевки.
Кстати, синоптики обещают, что девятого июня будет очень теплый и ясный день. Самая подходящая погода для проведения фестиваля.
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