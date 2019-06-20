Известный музыкант скончался в возрасте 52 лет

Французский исполнитель Филипп Сербонеши, выступавший под псевдонимом Филипп Здар, скончался в возрасте 52 лет. Агент музыканта Себастьян Фарран сообщил, что артист случайно выпал из окна. Полиция займется расследованием случившегося.
Филипп Здар был участником дуэта Cassius. За свою карьеру он успел поработать с такими популярными артистами, как Kanye West, MC Solaar и Pharrell, а также коллективами Beastie Boys и Franz Ferdinand, передает RT.
Шоумен побеседовал с телевизионщиками
Звезда вынуждена оставить работу
Актер отреагировал на шоу Малахова
Поклонники раскритиковали выбор фигуристки
Популярные темы форума
Друг мужа хочет секса со мной
Где вы, обычные, нормальные женщины?
сын убил мать,в семье хокеиста,что не так было?Пилила ,что-ли?
Женюсь.
В России только две проблемы, Украина и Иван Голунов.
Киркоров vs Майкл Джексон
Работа в женском коллективе
Уважаете ли вы бизнесменов в своем регионе, городе, селе?
Свекровь не хочет общаться с внуками
Почему мужчины такие наглые?
Сделать ботокс
Жанна Фриске
Ехать одной на море?..
Брат оказался геем
Я переспал с родным братом
Раннее облысение
Что меняет роспись?
Как бороться с завистью?
Навязчивая девушка
Конфликт в Чемодановке
Подскажите кто был у ясновидящей, гадалки Ирины в Питере
Беременна от пьющего
Сливы такие кислые,абрикосы как трава,клубника кислая,помидоры плассмасовые,люди вам нравится это отрава?Как вы её едите???
Негры.
неужели украина думала,что Германия её поддержит в интригах?
девушки убили мужчину ,за замечание не бросать бумажки.
Она верит в гороскоп
Посоветуйте комедию
Вопрос админу
Больные отношения