Известный музыкант скончался в возрасте 52 лет

Состояние Бари Алибасова Прямая линия с Путиным Игры Форум Новости "Дома-2"

Самое читаемое

Цымбалюк-Романовская отказалась посетить похороны Джигарханяна
В умирающей безумной старушке не сразу признали Веру Алентову
Атакуют?: военные США окружили Крымский мост
Мачеха выставила дочку мертвой Началовой
Порошенко прилюдно унизили на важной встрече
партнеры
Четверг 20 июня
Лента новостей
18:48
Муж Бородиной вогнал в ступор странным посланием
18:18
"ЕР" поможет закрепить за рядом районов Севастополя статус сельских поселений
18:01
В Кургане заказали такси для трупа
17:18
"Мне и сейчас стыдно": Путин сделал важное признание
16:46
"ЕР" улучшит законы об обращении с отходами
16:45
Здание Госдумы проверяют из-за угрозы взрыва
16:02
Путин объявил о воссоединении с Белоруссией
15:57
"Отвернутся все": после банкротства Украину ждет катастрофа
15:48
В Петербурге рабочие избили и ограбили начальника
15:32
Баскову пришлось оправдываться после встречи с Дубцовой
15:31
В Москве маленький ребенок умер после отказа в госпитализации
15:30
Путин прилюдно облил грязью клоуна Зеленского
15:28
В Москве пройдет третий Большой Фестиваль Италии
15:17
"Меня так колбасило": Данко перенес сложную операцию
14:49
Молодая актриса раскрыла правду о романе с мужем Климовой
14:43
Украинцев поймали после атаки на Путина
14:41
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 20 июня 2019 года
14:29
Надо собирать на лечение: Шура рассказал об алкоголизме Хлебниковой
14:17
Оказавшаяся перед выбором Тодоренко сошла с ума
14:16
Заявившего о купленном суде Порошенко отправили в тюрьму
13:52
"Хорошо, что недооценили": Цымбалюк-Романовская о неблагодарном Джигарханяне
13:49
Ксения Собчак надела обручальное кольцо
13:49
"Ждет особенного человека": звезда Голливуда готова к отношениям после череды убийственных разводов
13:22
"Все в шоке": Сын Гуфа экстренно госпитализирован
12:54
Украинский бизнесмен стал владельцем "Дома‐2"
12:48
Быстрее, удобнее, доступнее: Jacobs Millicano меняет формат coffee-to-go
12:47
Путин на прямой линии сделал важное заявление о размере пенсий
12:40
"Все отнять": Бородина борется за право иметь соски
12:25
Даже не обсуждается: родители о строительстве храма в честь Началовой
12:01
Зеленский показал на камеру самое сокровенное
11:45
Умирающая от рака Яковлева расплакалась после последнего спектакля
11:44
"Молодость и страсть": Мороз предстала в компании обнаженного мужчины
11:43
Концерт группы Tokio Hotel в Москве: "Дни.ру" раздают билеты
11:07
Устроивший фарс Алибасов трясет справками из больницы
11:04
Украинцы поплатились за стрельбу у Крымского моста
11:03
Россиян предупредили о бешеном скачке цен на отопление
10:41
Саммит в Иркутске соберет экспертов и новаторов в сфере блокчейн
10:25
"Госпожа": раскрыт секрет счастливых отношений Асмус и Харламова
10:24
"Все это неправда": представитель внезапно опроверг развод Месхи и Климовой
09:52
"Несчастный случай": на съемках клипа дочери Алсу произошло падение
09:52
Обобрала россиян: Пугачева заставила соотечественников раскошелиться
09:09
"Ихтиандр, ужас!": Навке досталось за странный наряд
09:06
"Феерические ужимки": Садальский указал на вранье Алибасова об отравлении
08:52
В России может появиться новый штраф для автомобилистов
08:37
Бари Алибасов рассказал правду об отравлении бытовой химией
08:24
Автомобиль сына Юрия Башмета попал в аварию на Рублевке
08:14
"Хвастливая дрянь": Рудковскую заклевали за показуху
07:10
Не брат ты мне: Путин отказался общаться с Лукашенко
07:02
В Северной Ирландии начали снимать приквел "Игры престолов"
05:08
"Ума как у куропатки": Беркова без белья прокатилась на гироскутере
03:08
"Не первый гранит шоу-бизнеса съели": Молодая певица встала на защиту дочери Алсу
01:14
"Кто кого?": амбициозная Собчак решила потягаться с Ивлеевой
23:02
Все загадки нелепой смерти депутата-русофоба на Украине
21:55
"Спектакль и хайп": Шаляпина распекли за неискренность к Цымбалюк-Романовской
21:21
"Изменилась до неузнаваемости": Утяшева примерила образ звезды "Игры престолов"
20:57
Внедорожник влетел в остановку в Сочи, есть погибшие
20:56
Озвучена невероятная версия крушения MH17 после обвинений из Нидерландов
20:19
Госдума сформировала свою часть делегации в ПАСЕ
20:06
Правозащитники призвали выдавать заключенным в России тапочки
20:03
"После нее хочется помыться": Рудковскую разнесли за корону на голове
19:26
Хитрый Лазарев завлекает голым торсом после скандала
19:17
Обвинения следствия по MH17 вызвали сожаление у МИД России
18:26
"Хроническая толстячка": Чехову высмеяли за примитивное мышление
18:02
Rambler назначил экс-главу СМИ2 директором по цифровой стратегии и коммуникациям
17:40
Водонаева докопалась до истины в громком скандале с Киркоровым
16:57
Малахов воссоздал момент кровавого убийства жены известного хоккеиста
16:54
"Единая Россия" восстанавливает "дачную амнистию"
16:43
"Еще ребенок": Загитову поставили на место
16:42
Опубликовано шокирующее видео драки у метро "Электрозаводская"
16:22
Представитель Лободы влезла в скандал с Лазаревым
16:07
Странное поведение Алибасова после отравления попало на видео
15:58
Названы имена подозреваемых в крушении Boeing в Донбассе
15:52
Грязная Семенович легла под капельницу
15:51
Убитого спецназовца ГРУ Белянкина наградили посмертно
15:26
Цекало заласкал молодую жену на семейном ужине
15:03
Врачи заговорили о раке после поспешной выписки Алибасова
14:58
В столице дворник забил мужчину до смерти
14:52
Полуголому Билану поставили серьезный диагноз
14:44
"Надо разбирать": срочное заявление о ситуации на Крымском мосту
14:26
ООН обвинила Саудовскую Аравию в зверском убийстве
14:25
Накачали обезболивающими: Малахов заставил беспомощного Алибасова говорить на камеру
14:17
Счастливая Медведева рассказала о пополнении
13:47
В Подмосковье произошла массовая авария с 11 машинами
13:36
Володин призвал добиваться прорывного развития регионов
13:33
Перепуганный Киркоров показал инцидент с самолетом в Домодедово
13:29
Баста пошел против Тимати в скандальных разборках
13:20
"Спартак" прилюдно послал Глушакова
13:14
"Думал, будто взяли в плен": привязанный к кровати Алибасов сбежал от врачей
12:58
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 19 июня 2019 года
12:53
Известный хоккеист упал с пожарной машины во время парада (видео)
12:46
"Вы просто потешаете людей": выскочке Бузовой заткнули рот за соперничество с Путиным
12:10
Петербургское метро погрузилось во тьму
12:03
61-летняя известная актриса станцевала без юбки (видео)
11:56
Бизнесмен Роман Авдеев возрождает футбольный клуб "Торпедо"
11:44
В Башкирии потерпел крушение дельтаплан
11:24
"У нее на лице все написано": сын Алибасова отказался делиться наследством с сестрой
11:19
Тимошенко встала грудью за опозорившегося Зеленского
11:15
"Жир": оголившую зад Седокову затравили за внешний вид
10:52
"Единая Россия": статистика не отражает реальной ситуации на селе
10:41
"Отдыхать я не умею": Михалкову в купальнике застукали с бокалом и сигаретой
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Будет жить с отцом: родственники решили судьбу дочери Началовой
Группа Whitesnake отмечает 40 лет концертами в России
Специалисты усомнились в качестве пересадки волос в Турции
"Бесовскую" могилу Началовой потребовали сровнять с землей
Ждущий суда Порошенко упал в ноги Зеленскому
Пригожин отказался давать деньги шантажистке-жене и взрослым детям
Общество

Известный музыкант скончался в возрасте 52 лет

прочитано 202 раза

Французский исполнитель Филипп Сербонеши, выступавший под псевдонимом Филипп Здар, скончался в возрасте 52 лет. Агент музыканта Себастьян Фарран сообщил, что артист случайно выпал из окна. Полиция займется расследованием случившегося. 

Филипп Здар был участником дуэта Cassius. За свою карьеру он успел поработать с такими популярными артистами, как Kanye West, MC Solaar и Pharrell, а также коллективами Beastie Boys и Franz Ferdinand, передает RT.

Автор: Полина Крылова20 июня 2019, 18:57

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Зеленский раскрыл правду о бьющейся в конвульсиях Меркель
Никуда не денется: Путин загнал в угол побежавшего на Запад Лукашенко
В Киеве признали независимость Донбасса
Неудачник и бомж: Саакашвили крепко врезали за глупость

Шоу-бизнес

Молодая актриса раскрыла правду о романе с мужем Климовой
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 20 июня 2019 года
Надо собирать на лечение: Шура рассказал об алкоголизме Хлебниковой
Оказавшаяся перед выбором Тодоренко сошла с ума

Проишествия

МАК подтвердил удар молнии в сгоревший самолет "Аэрофлота"
Жители Южного Бутово рассказали о зверствах убивших борца Чуева хулиганов
Заступился за беременную: В Москве зверски убили мастера спорта
МВД: Журналист "Медузы" задержан с наркотиками

Lifestyle

В Сети появился первый трейлер сиквела "Сияние"
Объявлена программа фестиваля "УСАДЬБА JAZZ"
Концерт Александра Домогарова в Москве: "Дни.ру" раздают билеты
Фестиваль исторической реконструкции "Времена и Эпохи" пройдет в Москве
Шоу-бизнес

Бари Алибасов рассказал правду об отравлении бытовой химией

Шоумен побеседовал с телевизионщиками
Шоу-бизнес

Умирающая от рака Яковлева расплакалась после последнего спектакля

Звезда вынуждена оставить работу
Шоу-бизнес

"Феерические ужимки": Садальский указал на вранье Алибасова об отравлении

Актер отреагировал на шоу Малахова
Шоу-бизнес

"Ихтиандр, ужас!": Навке досталось за странный наряд

Поклонники раскритиковали выбор фигуристки

Гороскоп

Будет жить с отцом: родственники решили судьбу дочери Началовой
Гороскоп на 2019 год: как отдыхать разным знакам зодиака
"Опять окажется у руля": сенсационное заявление о судьбе Порошенко
Гороскоп на неделю

Фоторепортажи

Королевские скачки: монаршие особы пощеголяли в эффектных нарядах
Самые нелепые наряды церемонии награждения MTV
Простенькая Кожевникова затерялась среди великолепных гостей "Кинотавра"
Названа самая сексуальная женщина 2019 года

Спорт

"Монстр и деспот": Авербух открыл всю правду о тренере Медведевой
Суд вынес сенсационное решение по делу Кокорина и Мамаева
"Никому не мешали": известный футболист нелепо оправдался за скандал в аэропорту
Тяжело переживала: сдавшей Тарасовой вынесли жесткий приговор

Регионы

Тайные испытания на Крымском мосту взбудоражили народ
На краю пропасти: как Поморье стало зоной экологического бедствия
Итальянец пытался перепрыгнуть разводящийся мост в Петербурге (видео)
Кот-переросток сбил угонщика на велосипеде (видео)

Популярные акции

Все Промокоды Промокоды М.Видео
Промокоды iHerb Промокоды Озон
Промокоды Ситилинк Промокоды AliExpress
Промокоды Tmall Промокоды Фоксфорд
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru