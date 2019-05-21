В столице открыли памятник Кобзону

В Москве состоялась церемония открытия бюста народного артиста Иосифа Кобзона. Монумент появился перед главным входом Института театрального искусства И.Д. Кобзона.

На мероприятии побывали родственники, близкие друзья и коллеги исполнителя. "Первый бюст открывается у стен института, который носит его имя. Это очень символично – он любил студентов, своих учеников", – передает слова Михаила Швыдкого "Агентство Москва".