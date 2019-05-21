В Петербурге жестоко избили пенсионера

В Санкт-Петербурге госпитализировали пожилого мужчину с многочисленными повреждениями. Медики обнаружили у пенсионера гематомы головы и закрытую черепно-мозговую травму.
Как удалось выяснить следователям, мужчину жестоко избили в его собственной квартире. Пострадавший пока находится в бессознательном состоянии и не может рассказать о случившемся. Выясняются обстоятельства произошедшего, передает сайт "Подмосковье сегодня".
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