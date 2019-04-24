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63-летний миллиардер-тихоня "зажег" на танцполе с пятью красотками (видео)

Билл Гейтс. Фото: www.globallookpress.com
Билл Гейтс имел репутацию тихони и скромника. Однако, отойдя от дел, бывший крупнейший акционер Microsoft решил исправить неверное мнение общества о себе. Миллиардер выбрал для этого ночной клуб в Майами.
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63-летнего Билла Гейтса журналисты застали в одном из клубов. Миллиардер весьма энергично танцевал в окружении пяти красоток. Хореографическую композицию в исполнении основателя Microsoft засняли на видео и выложили в Сеть.

Пользователи на удивление лояльно отнеслись к загулу пожилого миллиардера. Они решили, что скромняга отлично поработал и теперь может расслабиться. Более того, многие порадовались завидной форме Билла Гейтса, который может плясать до часа ночи без ущерба для здоровья, передает Пятый канал.


Автор: Андрей Евлампиев24 апреля 2019, 09:50
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