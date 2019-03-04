От матери Скрипаля скрыли жуткую правду
По словам женщины, она не обладает никакой информацией о том, где в настоящее время находится ее дядя и двоюродная сестра. Очень переживает за родных и мать Сергея Скрипаля, 90-летняя Елена Яковлевна.
По словам Виктории Скрипаль, женщине не говорили об отравлении сына и внучки, передает Life.ru. Мать бывшего сотрудника ГРУ считает, что Сергей и Юлия Скрипаль пропали без вести в Великобритании.
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