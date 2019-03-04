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Общество

От матери Скрипаля скрыли жуткую правду

Год назад Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены. Фото: www.globallookpress.com
Племянница экс-сотрудника ГРУ Виктория Скрипаль рассказала о "годе мучений" в связи с инцидентом в Солсбери. Однако она не теряет надежды увидеть отравленных 4 марта 2018 года в Великобритании родственников Сергея и Юлию Скрипаль . 
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По словам женщины, она не обладает никакой информацией о том, где в настоящее время находится ее дядя и двоюродная сестра. Очень переживает за родных и мать Сергея Скрипаля, 90-летняя Елена Яковлевна.

По словам Виктории Скрипаль, женщине не говорили об отравлении сына и внучки, передает Life.ru. Мать бывшего сотрудника ГРУ считает, что Сергей и Юлия Скрипаль пропали без вести в Великобритании.

Материал дополняется

Автор: Валерия Нарская4 марта 2019, 08:08
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Изменившаяся Юлия Скрипаль удивила народ

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