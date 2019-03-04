От матери Скрипаля скрыли жуткую правду

Племянница экс-сотрудника ГРУ Виктория Скрипаль рассказала о "годе мучений" в связи с инцидентом в Солсбери. Однако она не теряет надежды увидеть отравленных 4 марта 2018 года в Великобритании родственников Сергея и Юлию Скрипаль .



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