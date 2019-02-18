"Давно кремирован": появилась шокирующая версия исчезновения Скрипаля

Племянница отравленного 4 марта 2018 года в Солсбери с дочерью Сергея Скрипаля Виктория подозревает, что ее экс-полковника ГРУ давно нет в живых. Россиянка описала сценарий дальнейшего развития событий.

Появление в британских СМИ сообщений об ухудшении здоровья Скрипаля может говорить о том, что Лондон намеренно создает подобный информационный фон, "подготавливая" Россию к его смерти и уничтожению улик. Этого не исключает и племянница экс-полковника ГРУ Виктория.

По ее мнению, все развивается по сценарию, написанному еще год назад. Тем более, что совсем скоро – годовщина громкого отравления в Солсбери. "Нам не показывают Скрипалей – ни здоровых, ни больных… Раз Сергея нам не показывают, он должен умереть. А Юля по логике жанра изъявит желание кремировать папу. Ей выдадут урну, и она ее захоронит рядом с мамой и братом. Все. Только он уже давно кремирован и стоит в урне", – цитирует Викторию Скрипаль РИА ФАН.

Женщина уверена, что ее родственников прячут намеренно. Связаться с двоюродной сестрой Виктория может только в одностороннем порядке. "Только если Юле разрешат нам позвонить, она звонит. Но в последний раз это было 24 июля 2018 года", – добавила племянница Скрипаля.

Ранее обеспокоенность в связи с ухудшением здоровья Сергея Скрипаля выразило российское посольство в Лондоне. "У нас нет ни малейшего представления о том, что с ними происходит. К сожалению, британские власти не информируют посольство о состоянии здоровья Скрипалей, которые находятся в изоляции. У нас нет ни малейшего представления о том, что с ними происходит", – приводит слова пресс-секретаря дипмиссии телеканал "360". В посольстве добавили, что направленные в адрес Форин-офиса многочисленные запросы остаются без ответа.