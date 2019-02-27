У отравленной Скрипаль нашли долги в России

В московской квартире Юлии Скрипаль кто-то живет. При этом коммуналка не оплачена – накопились большие долги. Дочь бывшего офицера ГРУ, как и самого Сергея Скрипаля, не показывают родственникам, хотя Лондон утверждает, что они живы.

Племянница экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля нанимала частного детектива, пытаясь выяснить судьбу родственников в Великобритании. Саму Викторию Скрипаль туда не пускают – Лондон не дает визу. Зато разрешили въехать в страну подруге Юлии Гульнаре, которой Скрипаль оплатила дорогу.

"Скажу честно – я нанимала частного детектива. Он мне подтвердил и про билеты, и про поездку в Лондон. Кстати, после визита Гульнары в июле 2018 года и поступил мне последний звонок от Юли. Она общалась со мной в очень хамской манере: сказала, чтобы я не лезла ни в ее дела, ни к ее имуществу. А я и не лезу, мне лично ничего не надо", - заявила Виктория.

По словам племянницы двойного агента, она переживает за сохранность имущества Юлии Скрипаль. "Уже сейчас за ее квартирой есть довольно большие долги по коммунальным платежам. При этом там кто-то живет. Мне соседи сами позвонили и рассказали, что регулярно в окнах горит свет, слышатся какие-то звуки. Ящик почтовый открыт, оттуда вывалилась квитанция", - рассказала Виктория сайту "Комсомольская правда".

Напомним, что Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в марте прошлого года в Солсбери. Лондон заявил, что это дело рук российских спецслужб, которые использовали нервно-паралитический яд "Новичок". Никаких доказательств британская сторона не предъявила.

На днях британский посол в России Лори Бристоу сообщил, что шпион Сергей Скрипаль и его дочь живы, но от помощи российских дипломатов якобы отказываются. Виктория Скрипаль этим заявлениям не верит: если с дядей и сестрой все в порядке, почему бы не позволить им пообщаться с родственниками, которые за них переживают?