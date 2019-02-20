Мать пропавшего Скрипаля в панике просит помощи у полиции

Елена Скрипаль обратились в правоохранительные органы. Родительница экс-полковника ГРУ попросила признать пострадавших в Солсбери Сергея и его дочь Юлию Скрипаль пропавшими без вести.

Судя по всему, пожилая женщина, не имеющая вестей от сына и внучки, не на шутку запаниковала. Об обращении к стражам порядка сообщила племянница Сергея Скрипаля Виктория.

"По почте отправлены заявления от имени Елены Яковлевны с просьбой признать Сергея Викторовича и Юлю пропавшими без вести. Подано по месту жительства Юлии (Москва – прим. ред.)", – цитирует Викторию Скрипаль ТАСС. Последний ее телефонный разговор с Юлией состоялся 24 июля 2018 года.

В беседе двоюродная сестра рассказала Виктории Скрипаль о здоровье отца. При этом Юлия не назвала сроков возможного возвращения на родину.

Отметим, Виктория Скрипаль проживает с матерью экс-полковника ГРУ в Ярославле. Ранее они собирались отправиться в Великобританию, чтобы разыскать родственников. Женщины хотели по дать документы на визу в эту страну, но Елена Яковлевна отказалась от поездки по состоянию здоровья. Виктории же британские власти неоднократно отказывали в оформлении визы.

Напомним, громкий инцидент с отравлением Сергея и Юлии Скрипалей произошел 4 марта 2018 года в Солсбери. По версии британской стороны, отец и дочь подверглись воздействию нервно-паралитического вещества "Новичок". Лондон обвинил Москву в причастности к ЧП. Российская сторона категорически опровергает подобные спекуляции на этот счет.