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Общество

Шеф-повар на пятерочку: как стать мастером кулинарии

Фото: Пресс-служба
Как научиться творить настоящие кулинарные шедевры? Освоить рецепты? Несомненно. Приложить старание, любовь к делу и немного терпения? Без этого тоже никуда. Но не менее важно освоить и профессиональные инструменты шеф-повара. Главное место среди них занимают ножи. В современной кулинарии применяются несколько их видов, каждый для определенных целей. Разберемся, как выбрать нужный нож достойного качества и при этом хорошо сэкономить. 
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Любое блюдо, как известно, начинается с подготовки ингредиентов – нарезки овощей, фруктов и других компонентов. Плохой нож может испортить все начинание и загубить блюдо на начальном этапе. Тогда как хороший инструмент позволит подготовить идеальные ингредиенты, которые станут прекрасной основой для кулинарного шедевра.

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Как же выбрать хороший нож? Прежде чем пойти в магазин, эксперты советуют решить, для каких целей он вам нужен. Самый распространенный тип ножа – поварской, или шеф-нож. Это универсальный инструмент, которому под силу множество задач: рубка лука, резка овощей, разделывание мяса, куриного филе. Бывают ножи для чистки овощей "калибром" поменьше, есть лезвия с зубцами для резки хлеба и множество других видов ножей.

Фото: Пресс-служба

Ножей много, но советы по их выборы практически не отличаются: главное – обращать внимание на материал, лезвие и рукоять. По общему мнению экспертов, самые лучшие ножи производятся из нержавеющей стали.

Одно из ведущих мест в мире занимает немецкая марка Berndes, производящая ножи из нержавеющей стали с 1921 года. Этим материалом восхищались еще в XIX веке. Тогдашняя пресса с удивлением писала, что такие ножи не поддаются коррозии, не тускнеют и не покрываются пятнами. Людей поражали упругость, но в то же время высокая прочность материала.

Ножи Berndes продаются во многих магазинах кухонных принадлежностей. Но хорошее лезвие из нержавеющей стали – вещь недешевая. Конечно, за надежный нож заплатить не жалко, но хочется ведь сэкономить, правда?

Фото: Пресс-служба

Тогда бегом в "Пятерочку"! С 19 февраля по 24 июня в магазинах крупнейшего российского ритейлера проходит акция "Серьезно о ножах". Стать обладателем надежной нержавеющей стали от Berndes теперь можно со скидкой до 98% – такого еще не было!

Делать что-то экстраординарное для этого не нужно – просто продолжайте совершать покупки в вашем любимом магазине "Пятёрочка" у дома. За каждые 200 рублей в чеке вы автоматически получите электронную наклейку при предъявлении на кассе карты лояльности "Выручай-ки".

"Пятерочка" стала первопроходцем в использовании виртуальных наклеек в маркетинговой акции. Те, кто уже в ней участвуют, отмечают, что это очень удобно. "Не нужно ничего клеить, не надо их хранить. Все очень легко, а главное, надежно, виртуальные наклейки ведь не потеряешь", – рассказал постоянный клиент торговой сети Владислав.

Фото: Пресс-служба

Приобрести ножи и аксессуары Berndes можно со скидкой до 98%, накопив достаточное количество наклеек. Если нож нужен здесь и сейчас, то можно собрать половину наклеек и приобрести прекрасную немецкую сталь за полцены. Количество наклеек можно отслеживать на сайте или в мобильном приложении. Там же можно найти замечательные рецепты от ведущей передачи "Едим дома!", автора кулинарных бестселлеров Юлии Высоцкой.

Наклейки можно копить вместе с друзьями и близкими, а можно их подарить. Удобная программа позволяет копить на ножи и аксессуары Berndes всей семьей.

"Гости наших магазинов приходят к нам за вкусными и качественными продуктами. И теперь мы готовы предложить им и новые профессиональные ножи высочайшего качества. С их помощью процесс приготовления блюд превращается в настоящее удовольствие, которое так приятно разделить с домашними", – отметила директор по маркетингу торговой сети "Пятерочка" Александра Калюкина.

Итак, вы собрали наклейки и готовы получить нож Berndes с 98% скидкой. Осталось решить – какой выбрать. Ножей по акции в "Пятерочке" довольно много – поварской, сантоку и другие. Если вы начинающий кулинар, то лучше обратить внимание на базовый набор из двух ножей – поварской "шеф" и многофункциональный нож – для очистки овощей и фруктов от кожуры и резки хлеба.

Поварской нож. Фото: Пресс-служба

Ну а если вы настоящий шеф-повар и магистр кулинарии, то вам точно не обойтись без более "продвинутых" инструментов. Так, приобрести по акции в "Пятёрочке" можно японский поварской нож. Углубления на лезвии позволяют ему прекрасно справляться с разделыванием рыбы и шинковкой овощей.

Не проходите мимо и его младшего "собрата" – малого японского ножа. Такой же качественный и надежный, но меньший по размеру, он станет незаменимым помощником в измельчении и шинковке овощей, фруктов и других продуктов. Прекрасным дополнением в арсенал опытного кулинара станут кухонные ножницы: ими не только можно нарезать зелень и быстро вскрыть упаковку, но и открыть банки расколоть даже самый крепкий орешек.

Японский нож. Фото: Пресс-служба

Но и это еще не все. По акции "Серьезно о ножах" в "Пятерочке" можно приобрести и аксессуары. Прежде всего, это универсальный блок для ножей из древесины акации. Элегантная подставка со съемной внутренней частью гармонично дополнит интерьер кухни, обеспечит ножам сохранность и долговечность. 

Доска. Фото: Пресс-служба

Не менее важный аксессуар – разделочная доска. Сделанная из бамбукового дерева, крепкая и влагостойкая, она убережет от впитывания запахов и воды, а выемка для стекания сока сократит время уборки.

В общем, выбор ножей и аксессуаров в "Пятерочке" удовлетворит потребности даже самого опытного кулинара. С ними блюда станут настоящими шедеврами, а родные и друзья будут в восторге от ваших кулинарных способностей.

Автор: Иван Поляков15 марта 2019, 15:04

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