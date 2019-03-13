Реальные истории: Жена пугает мужа внешним видом

В редакцию "Дни.ру" обратился читатель за помощью и советом. Его избранница перестала следить за собой и не хочет ничего менять. Как исправить ситуацию?

Раньше я встречался с потрясающе красивой девушкой. Модельная внешность, лицо, фигура – все идеально. Решил жениться и вот уже два года мы живем в браке. В начале все шло прекрасно. Я не понимал, почему многие мои знакомые так отзывались о семейной жизни и о женитьбе.

Теперь, кажется, знаю. Последнее время жена перестала следить за собой. Она не просто "слегка" себя запустила, а превратилась абсолютно в другого человека. От стройной фигуры не осталось и следа. Сильно поправилась. Перестала носить красивые наряды, отказывается от походов на маникюр, хотя раньше это было обязательное мероприятие.

Не красится, волосы обстригла коротко, ну скажем прямо – я не в восторге. Дарил абонемент в зал, а она ни разу не сходила. Намекал, но она либо не понимает, либо специально игнорирует их. По правде говоря, сексом с такой женщиной заниматься не хочется и даже в свет выводить стало стыдно.

Я люблю жену, но ту, какой она была до свадьбы.

Сейчас она меня не устраивает, и я бы не хотел видеть ее такой всегда. Хочу поговорить, но не знаю с чего начать, чтобы не обидеть.

Как сказать об этом тактично? В чем причина случившегося? Пишите ответ в комментариях!

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