Видео с резвящейся в снегу пандой приковало весь мир к экранам

В Сети набирает популярность необычный ролик. Обыватели не могут наглядеться на милейшую панду, которая, судя по всему, очень рада снегу.

Бамбуковый медведь живет Смитсоновском национальном зоопарке, который расположен в штате Вашингтон, в США. Малыш постоянно находится под прицелом видеокамер. В один из дней животное отправилось на прогулку и как следует поиграло в свежевыпавшем снегу.

Панда очень удивила интернет-обывателей по всему миру. За пару часов ролик, опубликованный медиа-изданием ABC News в Twitter, набрал около 50 тысяч просмотров и сотни комментариев. Зрители признаются в комментариях, что не могут оторваться от резвящегося черно-белого мишки.