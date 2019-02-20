Депздрав Москвы: Зданию центра планирования семьи в Зюзино нужен капремонт

Ситуация с филиалом №1 Центра планирования семьи и репродукции (ЦПСиР) в столичном районе Зюзино активно обсуждается с местными жителями и СМИ. В пресс-службе департамента здравоохранения Москвы отмечают, что эксплуатация здания без капитального ремонта невозможна.



На встрече с трудовым коллективом №1 ЦПСиР были представлены результаты экспертизы постройки и предложены вакансии в современных медицинских учреждениях города каждому из сотрудников учреждения.

Елена Андреева отметила, что архитектурно-планировочные решения, по которым построено здание, уже не актуальны. "Это большие палаты с длинными коридорами, с единственной душевой и туалетом в конце коридора", - цитирует представителя Роспотребнадзора агентство городских новостей "Москва".

По ее словам, увеличивается процент инфекционных заболеваний, которые связаны с оказанием помощи на фоне общего уменьшения числа родов. "Что является плохим прогностическим признаком ухудшения эпидситуации на объекте", – пояснила она. Главная задача, отметила Андреева, – предотвратить инфекции у матерей и новорожденных.

Кроме того, на собрании были представлены результаты экспертизы "МОСЖИЛНИИПРОЕКТ" о состоянии строительных конструкций и инженерных систем здания роддома №10. Глава управления капитального ремонта столичного департамента здравоохранения Валериана Крупина, экспертиза нашла у здания ряд дефектов инженерных коммуникаций, поэтому без проведения капремонта эксплуатация постройки невозможна.

"Проведение капитального ремонта необходимо проводить после отселения здания", – сказал он.

Крупин добавил, что необходима разработка новых архитектурно-планировочных решений и капитальный ремонт, который займет несколько лет.

Вопрос проведения капремонта здания рассматривался департаментом здравоохранения еще пять лет назад, в 2014 году. Однако часть общественности выступила против, после чего от капитального ремонта решено было отказаться и направить силы на другие акушерские пункты столицы.

По словам Елены Андреевой, последняя проверка проводилась в 2018 году. Экспертиза выявила комплекс проблем, копившихся много лет. "Реконструкция системы вентиляции за три месяца невозможна. Надо отселить роддом и начинать заниматься этой проблемой", – сказала представитель Роспотребнадзора. Ведомство настаивает на капитальном ремонте, что позволит обеспечить дальнейшее функционирование здание.

В ближайшее время на портале "Активный гражданин" будет запущено голосование, где жители района и округа смогут выбрать, какой медицинский объект им нужен на этом месте.