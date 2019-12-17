Медики рассказали о запрещенных продуктах перед сном

Медики уже давным-давно твердят, что недостаток сна негативно сказывается на общем самочувствии человека. Во время сна активнее работает иммунная система, организм отдыхает и восстанавливает баланс сил. Кроме того, недосып провоцирует обострение и развитие хронических заболеваний и последствиями плохого сна могут стать ожирение и диабет.
Врач-диетолог Марият Мухина рассказала, что есть продукты, которые дурно влияют на сон. Например, не стоит перед ночным отдыхом пить крепкий чай, кофе и алкоголь – об этом известно всем, однако есть и безобидные, на первый взгляд, продукты, которые тоже могут доставить массу проблем.
Во время ужина врач рекомендует отказаться от брокколи и цветной капусты. Они слишком долго перевариваются, и поэтому заснуть сразу не получится из-за активной работы пищеварительного тракта. Тот же самый эффект даст употребление перед сном красного мяса, отмечает телеканал "Царьград".
Кроме того, следует исключить из вечернего рациона томатный соус– он может спровоцировать спазмы и изжогу. Колбаса и сыр содержат аминокислоты, из-за которых усиливается тревожность. Опасен для хорошего сна и шоколад – всего три квадратика содержат столько же кофеина, сколько четверть чашки крепкого кофе.
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