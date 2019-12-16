Сколько денег россияне тратят на еду

Эксперты рассказали, сколько денег россияне готовы тратить на покупку продуктов. По данным РИА Новости, жители нашей страны регулярно отдают 30,2% своего бюджета.
Наименьшая доля расходов на еду у граждан Люксембурга. На Украине люди тратят на продукты больше всех: они отдают половину бюджета, сообщает телеканал "360".
Популярные темы форума
У папы появился друг.
Изменила мужу.
Читаю отзывы на взрослых сайтах и не понимаю мужчин.
Как вы относитесь к ИНЦЕСТУ?
Умер Юрий Лужков
Замуж за мусульманина
Романы кого вам нравятся больше - толстого или достоевского?
Ненависть к родителям.
Нужен совет.
Отморозок, я тебя ХОЧУ!!!