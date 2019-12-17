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Общество

Украинцам предсказали голодную смерть

Фото: www.globallookpress.com
Бывший премьер-министр Украины и действующий депутат Верховной рады Юлия Тимошенко в очередной раз выступила с критиков закона о земле, предложенного президентом страны Владимиром Зеленским. На сей раз она решила напугать народ перспективой голодной смерти.

Продолжение: "Сделали все": названа причина исчезновения Украины
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В случае, если украинские парламент окончательно одобрит закон о земле, он вступит в силу и для транснациональных корпораций будет открыта дорога для покупки земель сельскохозяйственного назначения. В эфире телеканала "112. Украина" Юлия Тимошенко выразила уверенность, что в конечном итоге львиная доля соответствующих территорий окажется во владении больших монополий.

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"Земля превратится в спекулятивный товар, а потом она превратится в монопольное владение больших корпораций", – цитирует издание "Политнавигатор" Юлию Тимошенко. Депутат добавила, что, по ее мнению, подобные компании не будут производить экологически чистую продукцию, как это делают фермеры, а будут "засыпать землю химикатами". Также они будут, уверена депутат, не производить конечный продукт, а просто торговать сырьем в обход простых украинцев.

"Мы, как украинцы, останемся без земли, без продуктов питания", – предупредила Тимошенко.

Она предрекла Украине повторения судьбы стран Африки. В качестве примера она привела Мадагаскар, вышедший на "призовые места по голоду". При практически вся территория острова является урожайными землями. Однако воспользоваться этим преимуществом мадагаскарцы не могут – они продали почти всю свою землю международным транснациональным корпорациям.

Вряд ли в современных условиях Украине всерьез грозит вымирание из-за голода. Однако для страны, где на государственном уровне ведется пропаганда памяти голодомора, желание проверить это на практике необъяснимо велико.

Автор: 17 декабря 2019, 18:16

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