Взрыв в Магнитогорске взяла на себя ИГ
Новость сообщила группа SITE Intelligence, которая отслеживает активность боевиков в интернете. Заявление террористов об ответственности за происшествие в Челябинской области появилось в газете боевиков Al Naba. Отмечается, что никаких подробностей о теракте в статье нет.
Утверждается, что сторонники террористов заложили взрывное устройство в здании и привели ее в действие. Большую задержку с публикацией заявления боевики объяснили "соображениями безопасности устроивших теракт".
Никаких подробностей джихадисты не приводят – лишь цитируют заявления российских властей о том, что следов взрывчатки на месте трагедии в Магнитогорске не найдено, передает НСН.
Телеграм-канал Directorate 4 опубликовал текст статьи на арабском. В ней утверждается, что сторонники "ИГ" сумели заложить взрывчатку между третьим и десятым этажом здания и привести ее в действие. Кроме того, боевики заявили о своей ответственности за последующую "бомбардировку" автобуса, пишет Ura.ru.
Рано утром 31 декабря взрыв прогремел в жилом многоэтажном доме на проспекте Карла Маркса в Магнитогорске. Из-под завалов извлекли тела 39 жертв. А вечером 1 января на том же проспекте Карла Маркса взорвалось маршрутное такси. Погибли трое. Некоторые СМИ предположили, что в Магнитогорске произошел теракт и два события связаны.
Однако позже в СК заявили, что на месте трагедии не обнаружено следов взрывчатых веществ. Кроме того, с возгоранием маршрутки взрыв в многоэтажном доме никак не связан.
Владимир Путин распорядился расселить жильцов пострадавшего дома в Магнитогорске. Несмотря на итоги экспертизы, разрешающие дальнейшее проживание в здании, необходимо откликнуться на просьбы людей, заявил президент. На эти цели потребуется 1,3 млрд рублей. Средства для расселения здания в Магнитогорске выделят из бюджетов разных уровней, часть предоставит бизнес, напоминает RT.
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