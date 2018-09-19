Россиян травят вызывающей рак картошкой

Специалисты из Всероссийского союза потребителей "Росконтроль"
совместно с экспертами Россельхознадзора
проверили картофель, который лежит на прилавках российских супермаркетов. Огромная доля этого продукта опасна для здоровья, передает udm-info.ru.
Согласно данным исследования, практически во всех образцах картофеля из супермаркетов превышено содержание кадмия. "Соединения кадмия признаны канцерогенными, то есть могут вызывать онкологические заболевания", – заявил руководитель аналитического бюро экспертного центра Союза потребителей Андрей Мосов.
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