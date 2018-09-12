Россия подверглась нашествию холостяков

Почти 16% мужчин в Российской Федерации не состоят в браке. Такие данные были получены в ходе социологического опроса.
Женатых мужчин среди опрошенных оказалось больше замужних женщин – 54% против 47%. При этом 62% респондентов заявили, что находятся в серьезных отношениях. Половина россиян, принявших участие в опросе, состоят в официальном браке, передает НСН.
Телеведущая обратилась к общественности
При дворе знают о коварстве Паркер-Боулз
Дарья Друзьяк попала в больницу
Артистка высказалась о личной жизни