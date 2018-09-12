Жестокому российскому маньяку разрешили выйти на свободу

Верховный суд отменил приговор о пожизненном заключении бывшему милиционеру Евгению Чуплинскому, который убил и изуродовал 19 женщин. Теперь потрошитель имеет все шансы выйти на свободу.
Несмотря на отмену вердикта, никто не ставит под сомнение вину Чуплинского. Маньяк терроризировал округу с 1998 по 2005 год. В лесополосе, пригороде, заброшенных местах правоохранители находили изувеченные трупы. Убийца вырывал жертвам сердца, вырезал на телах пентаграммы. Жертвами становились в основном темноволосые и стройные девушки, передает телеканал "360".
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