Известное телешоу жестоко обошлось с участницей в эфире
Девушке показали отрывок видео, на котором ее возлюбленный Джек Финчам темпераментно отреагировал на приезд его бывшей подружки на виллу, где проходят съемки шоу. Парень несколько раз повторил: "О боже мой".
Оказалось, что продюсеры пошли на хитрость. Они без пояснений показали Дайер только этот фрагмент. У участницы случилась истерика.
В реальности же Финчам интереса к экс-возлюбленной не проявил. Девушка тоже к нему была холодна, поскольку пришла к другому участнику. Ночью Джек постоянно говорил о своих чувствах к Дайер, передает The Sun.
Поклонники шоу сочли, что продюсеры перегнули палку и испортили участнице психику. Тысячи зрителей попросили привлечь к ответственности жестоких продюсеров. Посыпались гневные комментарии по этому поводу на них и в соцсетях.
Вступились за девушку и знаменитости. В частности, актрисы Жаклин Джосса и Данниэлла Уэстбрук.
Напомним, подобный инцидент произошел в 2008 году во время трансляции программы The Russell Brand Show на радиостанции BBC Radio 2. Тогда корпорацию оштрафовали на 150 тысяч фунтов.
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