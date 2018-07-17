ФСБ задержала бывшего начальника СК по Москве

В столице сотрудники ФСБ задержали Александра Дрыманова, который недавно подал рапорт об увольнении с должности начальника Главного следственного управления Следственного комитета по Москве. Дрыманов собирался уйти на пенсию, сообщает newizv.ru со ссылкой на РБК.
По данным ТАСС, экс-глава СК по Москве задержан по делу о коррупции. С ним проводят следственные действия.
Сообщалось, что Дрыманов покинет пост после отпуска в июле. На сайте московского СК в разделе "руководство" главой управления уже значится Андрей Стрижов.
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