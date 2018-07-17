Страшный смерч и грозу в Сочи сняли на видео
Рыбаки в районе курортного поселка Джубга стали свидетелями необычного для июля явления. На их глазах в Черном море зародился мощный смерч. Специалисты считают, что вихри спровоцировали высокая температура и сильный ветер.
В Сочи всю ночь бушевала гроза – от молний было светло, как днем. А по улицам Краснодара можно передвигаться только на лодках. В МЧС предупредили: грозы с порывами ветра до 25 метров в секунду продолжатся, передает Пятый канал.
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