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Общество

Страшный смерч и грозу в Сочи сняли на видео

Фото: pixabay.com
Смерч и гроза бушуют в Сочи. Краснодар превратился в Венецию. Непогода обрушилась на юг России.
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Рыбаки в районе курортного поселка Джубга стали свидетелями необычного для июля явления. На их глазах в Черном море зародился мощный смерч. Специалисты считают, что вихри спровоцировали высокая температура и сильный ветер.

В Сочи всю ночь бушевала гроза – от молний было светло, как днем. А по улицам Краснодара можно передвигаться только на лодках. В МЧС предупредили: грозы с порывами ветра до 25 метров в секунду продолжатся, передает Пятый канал.

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Автор: Андрей Евлампиев17 июля 2018, 10:55
ФОТОРЕПОРТАЖ

Стихийное бедствие в Сочи

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