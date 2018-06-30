В Москве отмечают 20-летие Астаны

В российской столице в эти дни отмечается 20-й юбилей казахстанской столицы, города Астана. В рамках празднований на ВДНХ открылась выставка, посвященная юбилею столицы государства, прошла Международная конференция по градостроительной и архитектурной политике Астаны. Кроме того, было объявлено о завершении полномасштабной реставрации павильона "Казахстан" на ВДНХ.

Первыми посетителями выставки и павильона республики на ВДНХ стали первый вице-премьер российского правительства, глава Минфина Антон Силуанов и первый замглавы кабмина Казахстана Аскар Мамин. Как отметил российский министр, выступая на открытии экспозиции, судьбы столиц России и Казахстана тесно переплетены.

По словам первого вице-премьера российского кабинета министров, Астана стала крупнейшим деловым, финансовым центром и культурным центром Казахстана.

"Не случайно праздничные мероприятия в честь 20-летия Астаны проходят здесь, в Москве – первом из российских городов, ставшем городом-побратимом Астаны, – подчеркнул он, пожелав соседней республике и ее столице успехов в развитии. – Мы все тесно связаны между собой и экономически, и духовно".

Казахстанский коллега Силуанова Аскар Мамин, в свою очередь, отметил, что отношения между двумя странами могут считаться образцовой моделью и быть "наглядным примером того, как должны развиваться двусторонние отношения в XXI веке". "Символично, что именно в Москве, в столице важнейшего стратегического партнера Казахстана, организована тематическая выставка в рамках мероприятий по празднованию 20-летия Астаны", – подчеркнул он.





В течение ближайшей недели москвичи и гости города смогут увидеть на открывшейся выставке с реализованными и перспективными проектами застройки Астаны. Кроме того, в рамках экспозиции для обзора доступен макет центральной части казахстанской столицы и других красивых и современных столичных объектов.





Столица Казахстана была перенесена из Алма-Аты в 1998 году. За прошедшие годы численность населения Астаны увеличилась в пять раз. За два десятилетия город изменился до неузнаваемости, став одним из самых красивых и комфортных городов в регионе и на постсоветском пространстве.



В ближайшем будущем узнать еще больше о жизни Астаны и республики в целом можно будет в одном месте, в павильоне на ВДНХ. Одновременно с открытием экспозиции в честь юбилея столицы республики главную российскую выставку украсил неповторимый по архитектуре павильон "Казахстан".







Полномасштабную реставрацию исторической части павильона провели по поручению президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Ранее здесь располагался павильон "Металлургия", который в 1964 году сменил размещенную здесь ранее экспозицию, посвященную достижениям народного хозяйства Казахской ССР.

В 2011 году по распоряжению российских властей павильон был передан в аренду Казахстану на 50 лет. Еще несколько лет ушло на то, чтобы отыскать историческую строительную документацию, необходимую для начала реконструкции. В ходе восстановления изначального облика здания был воссоздан остекленный купол, увенчанный уникальным 9-метровым шпилем, который был у него в оригинале.

