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Общество

Когда придет конец золотому веку журналистики

Фото: eamedia.org
Свободный доступ на просторы интернета открыл дорогу не только талантливым людям, желающим самовыражения, но и авантюристам всех мастей, террористам, сеятелям вражды и ненависти. Об этом на церемонии открытия XV Евразийского медиафорума (ЕАМФ) в Алма-Ате заявила председатель его оргкомитета, депутат сената парламента Казахстана Дарига Назарбаева.
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Юбилейный Евразийский медиафорум прошел под девизом "15 лет эволюции: как меняется мир и как мир меняет нас", подчеркивающим, по мнению организаторов встречи, растущую год от года роль ЕАМФ в качестве эффективного инструмента формирования современного имиджа республики за рубежом. Но задача казахстанцев заключалась не только в этом. "Контент Евразийского форума затрагивает обширный ряд важных вопросов современности, включая глобальное переустройство мира, возможные сценарии взаимодействия, бурный рост информационных технологий. Уверен, что и в этом году в рамках юбилейной программы нам удалось аккумулировать накопленный экспертный опыт, была дана свежая оценка важнейшим тенденциям и вызовам современности", – отметил генеральный директор Евразийского медиафорума Руслан Жемков.

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Дарига Назарбаева считает, что очевидные технологические прорывы, переменившие облик человеческой цивилизации, соседствуют с довольно сложными явлениями мировой политики, прежде всего с ростом терроризма. Только в прошлом году взрывы, организованные террористами, унесли сотни, если не тысячи жизней в Афганистане, Египте, Иране, Ираке, Сирии, Пакистане, Турции. "На фоне этих удручающих событий выражение "война с терроризмом" утрачивает метафорический смысл и становится мрачной реальностью", – заметила в своем выступлении председатель оргкомитета ЕАМФ-2018.

Фото: eamedia.org

В пленарной сессии форума приняли участие экс-премьер Италии Маттео Ренци, начальник секретариата генерального директора отделения ООН в Женеве Давид Чикваидзе, бывший посол США в Китае Гэри Локк, пресс-секретарь Министерства иностранных дел Великобритании Саймон Макги, член Федерального национального совета ОАЭ Ахмед бин Мухаммед аль-Джарван и многие другие. Повестка ЕАМФ-2018 затронула целый ряд актуальных и где-то даже болезненных вопросов современности, включая глобальное переустройство мира, возможные сценарии развития мировой политики, концепцию "зеленой" экономики, последствия информационной революции и роль инвестиций. Однако центральной темой дискуссий журналистов и блогеров, по общему признанию, стала проблема фальшивых новостей, заполнивших в последнее время просторы интернета, страницы ведущих газет и журналов, новостные программы телеканалов и радиостанций.

Настоящим бедствием, считает Дарига Назарбаева, стали так называемые тролли – невидимые бойцы информационных войн и производители фейков. "Следует признать, что незыблемые прежде принципы объективности и непредвзятости традиционных медиа, которые служили примерами золотого стандарта журналистики, тоже склоняются порой к приемам, характерным для таблоидов", - подчеркнула хозяйка форума. Тему фейк-новостей живо подхватили участники медиафорума. Многие из них согласились с тем, что проблема "фальшивых новостей" стала  серьезным вызовом для современной  журналистики. Периодические издания утрачивают доверие читателей, которые все чаще предпочитают альтернативные, но не всегда надежные источники информации в интернете.

Фото: eamedia.org

Вместе с тем, считает российский журналист Максим Шевченко, конкурентным преимуществом традиционных СМИ всегда были профессионализм и качество контента. Только корректная и достоверная информация, а также тщательная проверка фейков могут обеспечить привлечение аудитории, укрепить авторитет СМИ как реального источника объективной информации. С этим согласились почти все участники дискуссии. По мнению представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлема Дезира, фальшивые новости распространяются по многим причинам, в том числе и по идеологическим. Фейки позволяют вмешиваться в предвыборные кампании государственных деятелей или усиливать политические конфликты.

С ним согласен и украинский политолог Андрей Бузаров. По его словам, в горячих точках фейки зачастую ложатся в основу государственных решений. Эти фальшивки влияют на судьбы миллионов людей и стран в целом. Он считает, что сегодня на Украине нет факт-чекинга на государственном уровне, а если он и есть, то нередко принимается решение, которое нужно для "продавливания" определенного политического вопроса. Американский эксперт по вопросам политической стратегии, глава компании New Day Strategy Роджер Фиск считает, что ответственность за то, что попадает в новостной поток, лежит в том числе и на самих пользователях интернета или читателях газет. "Точно так же, как покупатели выбирают продукты питания, всем нам необходимо уметь делать выбор, в том числе и в огромных потоках информации", – заявил он.

Фото: eamedia.org

На полях медиафорума прошли мастер-классы, которые провели известные журналисты из США, стран Европы и Азии. Ближневосточный  политолог, основатель компании Hashtag Our Stories Юсуф Омар темой своего выступления выбрал "Переход от мобильной журналистики к социальной виртуальной реальности". Омар – многократный обладатель различных престижных международных премий в области журналистики. С 2010 года он освещает гражданскую войну в Сирии только с использованием мобильного телефона. "В Сирии, куда меня доставили с группой повстанцев, самые животрепещущие истории были сняты на мой сотовый телефон. Да, картинки были неидеальными, но это были живые истории – под рубрикой "Здесь и сейчас". Была важна оперативность, правдивость, а не качество кадра. В эпоху фейковых новостей именно это для меня стало приоритетом", – рассказал журналист.

Омар уверен, что семь миллиардов людей с сотовыми телефонами могут стать создателями новостей. Им не нужны вруны от журналистики, какие бы университеты они ни заканчивали. А традиционные СМИ могут мирно сосуществовать с социальными сетями, печатая на своих страницах аналитику или мнения компетентных людей. Омар, тем не менее, прогнозирует, что уже к 2020 году газеты и телевидение будут значительно отставать от социальных сетей. Поэтому уже сейчас им нужно делать ставку на проверенных журналистов или блогеров, которые работают с фактами, а не фальшивками".

Фото: eamedia.org

О будущем мира новостей слушателям мастер-классов рассказал выпускающий редактор международных проектов CNN Райан Смит. "Мы видим, что граница между телевидением и цифровыми платформами размывается. На всех smart-телевизорах есть возможность выйти на такие ресурсы. Думаю, телевидение будет очень скоро перейдет в формат "ТV по запросу", когда зрители смогут выбрать любой контент, который им нужен в данный момент. Такие платформы как Netflix это подтверждают", – рассказал Райан Смит.

На другой дискуссионной площадке российский журналист Алексей Осипов заявил, что не видит угрозы печатным СМИ из-за эволюции коммуникационных ресурсов. "Угроза исчезновения существует для тех газет, которые не пытаются трансформироваться. Живут старыми традициями. Уверен, печатные СМИ при соблюдении определенных правил законов медиарынка в современном мире не только хорошо живут, но и некоторые из них увеличивают свои тираж", – отметил журналист. По его мнению, даже через 10-15 лет газеты останутся на плаву. Во-первых, есть категория людей, которые привыкли читать печатные издания. Это не только главы государств, но и представители крупных компаний, люди, которым за 50 лет. Они с большим уважением относятся к печатным СМИ, хотя умеют пользоваться смартфоном и компьютером. Они начинают свое утро с газет, еще и потому, что для них – это традиция. "Существуют еще и рекламные возможности, – сказал далее Алексей Осипов. – Интернет не может передать аромат духов. А в газеты можно легко положить пробники парфюма, косметических и моющих средств".

Фото: eamedia.org

О возросшей значимости СМИ в условиях повышенной турбулентности и непредсказуемости в современном мире в своем выступлении на пленарной сессии ЕАМФ "Эволюция международных отношений: глобальное похолодание" говорил глава МИД Казахстана Кайрат Абдрахманов. По его словам, ответом республики на вызовы информационной эры служит большая открытость миру. И Евразийский медиафорум является еще одним ярким подтверждением этого. "На сегодня Казахстан и Центральная Азия находятся в зоне повышенного интереса мировых СМИ. Наш регион вступает в полосу перемен, происходящие здесь процессы оказывают большое влияние на развитие соседних государств. Поэтому руководство страны продолжает активную внешнюю политику для решения актуальных проблем безопасности, сотрудничества и развития на региональном и глобальном уровнях, в том числе в рамках непостоянного членства Казахстана в Совете Безопасности ООН", – подчеркнул дипломат.

Закрывая юбилейный Евразийский медиафорум, Дарига Назарбаева заявила, что прошедшие дискуссии заставили всех участников ЕАМФ-2018 по-новому взглянуть на современный мир и роль СМИ в нем. "В последние дни мне не раз задавали вопрос: в чем особенность XV форума? Что в нем было такого важного и особенного?". Ответ лежит на поверхности. Мы намеревались найти ответы на самые острые и актуальные вопросы, которые сегодня стоят перед политиками и журналистским сообществом. Мы старались оценить и осмыслить перемены, которые произошли в мире СМИ за минувшие полтора десятилетия. А они значительны и прошедшие на форуме дискуссии это подчеркнули", – сказала Дарига Назарбаева. В XV Евразийском медиафоруме в Алматы приняли участие более 600 гостей из 69 стран –  общественные и культурные деятели, эксперты в сфере политики, экономики, социальных вопросов, журналисты и блогеры.

Автор: Эльмар Гусейнов, Москва – Алма-Ата

31 мая 2018, 18:34

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