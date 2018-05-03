Нобелевская премия погрязла в секс-скандале

Шведская академия, отвечающая за вручение Нобелевской премии по литературе, может в этом году отложить награду. Виною тому грязная история о домогательствах.

Виновником конфликта стал фотограф Жан-Клод Арно. Сразу несколько женщин обвинили его в сексуальной агрессии и домогательствах.

После этих обвинений шесть членов Академии покинули свой пост, включая самого Арно и главу организации Сару Даниус. В ответ на массовый уход король Швеции Карл XVI Густав разрешил членам Академии покидать пост по собственному желанию, тогда как ранее от них ждали готовности занимать должность до конца жизни, сообщает "Газета.ru".

В настоящее время в Академии осталось всего десять активных членов. Они-то и обсудят возможность отложить вручение Нобелевской премии по литературе. Традиционно премию вручают после коллегиального решения кворума в 12 человек. В последний раз вручение премии откладывали более чем 70 лет назад, в 1943 году на фоне Второй мировой войны.

Отметим, на фоне сексуальной истерии в некоторых странах начали спешно менять законодательство. Например, в Швеции утвердили законопроект "Об обязательном разрешении на секс". Для того, чтобы половой акт не считался насилием, теперь необходима форма предварительного согласия на него, данного одним партнером другому.