Польша "пугает" Россию оружием 40-х годов

Страна будет защищаться от российских ракет и самолетов старой техникой. Небо над Польшей охраняется советскими вооружениями вместе с некоторыми собственными разработками.

Несмотря на то, что на дворе давно 21 век, Польша все еще задействует довоенный зенитно-артиллерийский комплекс С-60. Техника разработала в середине 1940-х годов.

Также используется вооружение СССР 60-х годов: зенитная установка ЗУ-23-2. Тем не менее в эту боевую машину добавили электропривод и систему управления огнем, передает National Interest.

Однако вскоре польская ПВО пополнится американскими комплексами Patriot. Эксперты полагают, что это может привести к некоторым интеграционным проблемам в противовоздушной обороне.

Соглашение о поставке стране комплексов ПВО Patriot польское Минобороны и Пентагон подписали в начале июля 2017 года. Польша получит комплексы до 2022 года.

Напомним, в правящей партии Польши Право и справедливость говорят о том, что Россия – самая большая угроза для страны. Под этим лозунгом организация со времени прихода к власти в 2015 году начала реформу в армии, положив начало созданию "Войск территориальной обороны". Ранее американские аналитики предположили, что Варшава готовит армию к войне с Москвой.