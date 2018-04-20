Трамп попал в скандал из-за похорон бывшей первой леди

Похороны супруги бывшего президента США Джорджа Буша – старшего пройдут без Дональда Трампа. Действующего президента на церемонии будет представлять первая леди Меланья Трамп.

Американские СМИ ищут различные объяснения тому, что глава государства не желает посетить церемонию прощания с бывшей первой леди. Одна из причин, которую приводят в администрации президента, такова: Трамп пропустит похороны, чтобы "избежать неудобств, связанных с введением дополнительных мер безопасности" для семьи Буш и их друзей.

Супруга экс-президента Соединенных Штатов Джорджа Буша – старшего Барбара скончалась 18 апреля в возрасте 92 лет. Она прожила в браке с Джорджем Гербертом Уокером Бушем 73 года. Пара воспитала пятерых детей, у нее 17 внуков и семь правнуков, пишет "Газета.ru".

Как сообщает американское издание The Hill, отсутствие первых лиц государства на похоронах бывших первых леди – не такое уж редкое явление. В последний раз действующий президент присутствовал на подобной церемонии в 1962 году. Тогда хозяин Белого дома Джон Кеннеди проводил в последний путь Элеонору Рузвельт.

Барбару Буш называли всенародной бабушкой. Ее рейтинг был выше, чем у ее мужа-президента. Она сохраняла имидж матери семейства, которой ближе интересы народа, чем игры политиков. Она не стеснялась носить фальшивый жемчуг, пекла печенье, вязала, даже плела кружево, откровенно говорила о себе как о человеке, который не любит соперничать. В то же время Буш занималась благотворительностью, борясь со СПИДом, безграмотностью, бедностью.



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Сотрудники Белого дома были о первой леди другого мнения. Ее называли сложной и требовательной. Работники администрации признавались, что многих охватывала дрожь, когда Барбара Буш хмурилась.