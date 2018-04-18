В Москве объявлен желтый уровень опасности

Как ожидают синоптики, 19 апреля Москва окажется во власти сильного ветра. В столице объявлен желтый уровень опасности, передает сетевое издание m24.ru.

Скорость ветра будет колебаться в пределах от пяти до десяти метров в секунду, а его порывы будут достигать 12-17 метров в секунду. В городе ожидается небольшой дождь. Температура воздуха составит 12 градусов тепла.