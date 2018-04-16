Власти Петербурга спасли чучело Трампа от казаков

Власти Санкт-Петербурга не одобрили проведение акции городского казачьего общества "Православный союз казаков "ИРБИС" по сжиганию чучела президента США Дональда Трампа. Это решило судьбу перформанса.

"Без разрешения не хотим заниматься самодеятельностью", – цитирует FlashNord атамана Андрея Полякова. "Что делать будем, пока не знаю. Сейчас переварим информацию и решим", – добавил он. Напомним, что из-за обострения международных отношений между Россией и США американский лидер лишился звания почетного казака.