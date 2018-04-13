В Италии откопали могилу древнего киборга

В Лангобардском некрополе на севере Италии ученые обнаружили могилу захороненного в промежутке между VI и VIII веками мужчины с ампутированной рукой. На момент смерти ему, по оценке специалистов, было 40-50 лет. Эксперты предположили, что кисть и часть предплечья мужчине пришлось удалить из-за серьезной травмы, передает "Газета.ru". Конечность он заменил протезом, оканчивающимся ножом. При осмотре останков ученые обратили внимание на сильно изношенные зубы погибшего. Предположительно, он затягивал ремни на протезе, зажимая их в челюсти.

Примечательно, что человек, использующий протез, попадает под определение "киборг". Таким образом, ученые обнаружили самого древнего киборга, известного исторической науке.