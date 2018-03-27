Назван заказчик отравления предателя Скрипаля
По версии бизнесмена, Скрипаль оказался втянут в криминальные схемы. Он предположил, что экс-сотрудник ГРУ мог заниматься кибербезопасностью или "политической разведкой".
Также Морозов рассказал, как начал получать письма с угрозами после инцидента. "Это было через несколько дней после того, как произошел случай с отравлением Скрипаля, и у меня начали брать интервью британские СМИ... Письмо было на русском языке, правда, на очень плохом. В следующих письмах слог был все лучше и лучше, последнее письмо вообще было написано с идиомами. Там примерно было написано: "Они пришли за Скрипалем, теперь придут за вами. Будьте осторожны, будьте на чеку", – цитирует знакомого Сергея Скрипаля телеканал "Звезда".
Напомним, 4 марта 2018 года в британском Солсбери у торгового центра были найдены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Полиция предположила, что их могли отравить нервно-паралитическим газом "Новичок", разработки которого якобы велись еще в СССР. Пострадавшие находятся в реанимации в критическом состоянии.
В первые же часы после инцидента Великобритания обвинила в случившемся Россию. Не предоставив ни одного доказательства, премьер-министр Британии Тереза Мэй приказала выслать из страны 23 российских дипломатов. Москва ответила симметрично, объявив персонами нон грата 23 сотрудника британского внешнеполитического ведомства.
Отметим, что 26 марта ряд западных стран в знак солидарности с Великобританией и ее позицией по делу Скрипаля объявили о высылке сотрудников российских дипломатических миссий. На такой шаг пошли США, Канада, Франция, Германия, Польша и некоторые другие страны.
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