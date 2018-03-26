Найден исполнитель покушения на предателя Скрипаля

Исследователь-энтузиаст Валерий Дегтерев подробно изучил записи с камер наружного видеонаблюдения, которые установлены в Солсбери на выходе из ресторана, который фигурирует в резонансном деле. Эксперт убежден, что он опознал участника покушения на бывшего шпиона.

Радиолюбитель из Урала уже заявлял, что в покушении замешана блондинка в белом. "Она или соучастница, или свидетельница. Так как обязательно должна была что-то видеть. Но скорее всего, она убийца", – сказал исследователь. Свою теорию он подкрепил записью с камер видеонаблюдения, которые установлены близ места покушения на Скрипалей, пишет издание Ura.ru.

"Пожалуй, я единственный в стране, кто нашел оригинальную запись с камеры внешнего наблюдения. На кадрах запечатлены не только Скрипали, которые идут по переходу торгового центра, но и два человека, которые следовали за ними. Также на записи можно заметить колоритную блондинку. Девушка в белом пальто, с телефоном в руке, вышла сразу за экс-шпионом и его дочерью. На шее у нее надета медицинская маска. При выходе из дверей девушка оглянулась назад, проверяя, нет ли посторонних глаз. Спустя полчаса после этого Сергей и Юлия Скрипаль были обнаружены на скамейке. Таким образом, можно сделать однозначный вывод, что девушка точно причастна к отравлению", – убежден Дегтерев.

Исследователь отметил поразительное сходство девушки с 29-летней служащей Министерства обороны Украины Александрой Макаревич. У нее тоже модельная внешность. Александра окончила Национальную академию внутренних дел — Дегтерев убежден, что в Солсбери была именно она.

Также радиолюбитель сообщил, что покушение на Скрипаля могли организовать украинские спецслужбы совместно с британской службой разведки МИ-6. "Газ "Новичок" мог быть из арсенала Украины. Операция, вероятно, была проведена совместно с МИ-6 или же "по инициативе" Украины, резюмировал радиолюбитель.