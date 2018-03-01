Путин приехал на КВН

Президент России Владимир Путин приехал в Театр Российской армии на 1/8 финала КВН, передает телеграм-канал специального корреспондента "Комсомольской правды" Дмитрия Смирнова "Пул №3". Сообщается, что посещение игр перед выборами главы государства стало традицией российского лидера.
Март порадует прибылью многих представителей зодиакального круга
Актер объявил печальную новость
Таким образом девушка поздравила друга с победой российских хоккеистов на Играх-2018
Певица оголилась на концерте в Хабаровске