Умирающая от рака мать двоих детей рассказала о счастье

Четвертую стадию рака диагностировали врачи у 22-летней австралийки спустя неделю после помолвки. Жених потратил отложенные на свадьбу сбережения на лечение возлюбленной. Однако друзья собрали деньги и устроили паре церемонию бракосочетания.

Предложение 24-летний Харли Брисбен сделал Микайле, когда они вместе путешествовали на круизном лайнере. Тогда же молодая женщина обнаружила нарост у себя на ягодице.

Когда мать двоих детей обратилась к медикам, те диагностировали рак в четвертой стадии. Врачи обнаружили редкую альвеолярную мягкотканную саркому.

"Я сразу поняла, что это значит. Мой друг скончался от саркомы всего два года назад, поэтому я очень сомневаюсь, что выживу. Я была очень обеспокоена и расстроена. У меня двое детей, 3-летняя дочь Инди и 2-летний сын Риф", – делится 22-летняя австралийка с журналистами.

Все деньги, которые Харли копил на бракосочетание, были брошены на операцию. Пара решила повременить со свадьбой. В ситуацию вмешалась подруга Микайлы – фотограф Бет Фернли. Она разместила пост на своей странице в Facebook с призывом собрать благотворительные средства на свадьбу молодых влюбленных, которая у них не состоялась из-за смертельной болезни невесты.

Реакция подписчиков удивила: паре удалось собрать средства, достаточные, чтобы оплатить аренду помещения, платье невесты, костюм жениха и наряды двоих детей. Сама Бет была фотографом на их свадьбе и подарила им свадебные фотографии.

Микайла борется с болезнью, однако медики не могут сказать, сколько ей осталось. Тем не менее, девушка не отчаивается: она собирается побывать с детьми в Диснейленде, съездить в США и Финляндию. Молодожены теперь собирают деньги на медовый месяц, и уже набрали 3 с половиной тысячи долларов, пишет Daily Mail.