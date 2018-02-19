Метро изменило режим работы из-за погоды в Москве

Все службы Московского метрополитена были переведены на усиленный режим работы из-за ухудшения погодных условий в городе, передает RT. В официальном аккаунте столичной подземки в Twitter сообщается, что поезда ходят в соответствии с графиком по всем линиям. "Уборка вестибюлей и лестничных сходов производится чаще", – отметили в метро.

Все службы Московского метрополитена перешли на усиленный режим работы в связи с ухудшением погодных условий#Мосметро работает в штатном режиме, поезда следуют согласно графикам по всем линиям.

Уборка вестибюлей и лестничных сходов производится чаще. — Московское метро (@MetroOperativno) 19 февраля 2018 г.