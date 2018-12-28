Новая "игрушка" Путина вызвала панику на Западе
Панику подняло влиятельное американское издание The National Interest. Журнал специализируется на военной тематике и геополитике. "Американские военные эксперты мрачно оценивают способность США перехватывать такую ракету", – цитирует издание главу стратегического командования США генерала Джона Хайтена.
В истерике и редакция газеты The Washington Examiner. По словам ее журналистов, "Авангард" совершеннее, чем любой американский гиперзвуковой комплекс.
Западные СМИ, которые называют новейшие российские оружейные системы "игрушками" Путина, поняли, что ставки в игре сделаны серьезные. Всю противоракетную оборону Соединенных Штатов смело можно выбрасывать на помойку, паникует американская пресса.
Потеряли спокойствие и в Пентагоне. Беззащитность Соединенных Штатов против "Авангарда" признал глава Северного командования Вооруженных сил США генерал Терренс О’Шонесси.
Не исключено, что истерика в СМИ и военных кругах призвана оказать давление на президента Дональда Трампа с тем, чтобы он увеличил бюджет американской армии. Аппетиты военных растут, а главе Белого дома нужна поддержка. За лояльность вооруженных сил президент готов щедро платить.
"Авангард" – гиперзвуковой ракетный комплекс с планирующим крылатым блоком. Он был представлен широкой публике в ходе послания Владимира Путина Федеральному собранию в марте текущего года.
Комплекс с полной справедливостью можно назвать инновационным. Ракета способна развивать скорость более 30 тысяч километров в час и может обогнуть Землю за полтора часа. "Авангард" может маневрировать и уклоняться от противовоздушной обороны, что делает его неуязвимым.
В среду, 26 декабря, Минобороны в присутствии Владимира Путина провело успешные испытания новейшего комплекса. Ракета была запущена с полигона в Оренбургской области и поразила цель на Камчатке. В скором времени "Авангард" будет принят на вооружение.
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