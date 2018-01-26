Киев шантажирует Москву пленным россиянином

Обмен осужденного на Украине россиянина возможен, но процесс этот непростой. В Киеве назвали условие для такого обмена и отметили, что в первую очередь это долгие политические торги.

Глава украинского центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан допустил возможность обмена россиянина Виктора Агеева, приговоренного в Незалежной к десяти годам лишения свободы. В Киеве считают гражданина России, захваченного в плен летом прошлого года в ЛНР, военнослужащим, пишет издание "Взгляд".

Минобороны России не раз опровергало эти утверждения и заявляло, что Агеев никогда не проходил военную службу по контракту. Срочную службу он завершил в 2016 году и добровольно решил вступить в ряды ополчения Луганской народной республики.

Действия Агеева украинская сторона квалифицировала по статьям "Участие в террористической организации" и "Незаконное хранение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов". Между тем обмен россиянина на кого-либо из украинцев по-прежнему возможен, считает Рубан. При этом он не назвал кандидатуры украинских граждан, на кого можно было бы обменять Агеева.

Ранее задержанного на Украине россиянина Виктора Агеева приговорили к десяти годам лишения свободы. Такое решение вынес суд в Луганской области. Прокурор просил 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

О том, что для Агеева не все потеряно, говорит факт обмена в 2016 году россиян Евгения Ерофеева и Александра Александрова, приговоренных на Украине по тем же статьям к 14 годам заключения. Их обменяли на отбывавшую наказание в России наводчицу Надежду Савченко. Правда, в ноябре 2016 года первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко заявила, что Виктор Агеев не войдет в список лиц, подлежащих обмену между Киевом и республиками Донбасса.