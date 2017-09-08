Названа дата появления северного сияния над Москвой

Руководитель центра ИЗМИРАН Сергей Гайдаш сообщил, что в ночь с 9 на 10 сентября жители столицы смогут увидеть северное сияние.

"6 сентября была приличная вспышка на Солнце, таких не было давно. В итоге в субботу, вероятно, будет большая магнитная буря. И в таких условиях северное сияние возможно в Москве в ночь с субботы на воскресенье. Вероятность того, что мы его увидим – до 50%, однако точное время предсказать нельзя", – цитирует ученого агентство "Москва".

По его словам, явление можно будет увидеть только в том случае, если оно произойдет не в дневное время и будет безоблачная погода. Отметим, что в прошлый раз жители и гости столицы любовались северным сиянием в октябре 2013 года.